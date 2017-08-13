У Швеції невідомий відкрив стрілянину в клубі, постраждали три людини

Невідомий відкрив стрілянину в одному з клубів міста Мальме на півдні Швеції. Про це йдеться на сайті міської поліції, передає РБК.

В результаті стрілянини три людини отримали поранення, вони госпіталізовані. На місце інциденту прибули карети швидкої допомоги і поліція, будівля клубу оточена для проведення експертизи.

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Як повідомляє місцева газета Svenska Dagbladets, при стрільбі двоє молодих людей, 20 і 25 років, отримали серйозні поранення. Третій постраждалий — підліток, у нього «незначні травми». Видання зазначає, що на момент стрілянини в будівлі перебувало від 70 до 100 осіб, після чого почалася паніка.

За словами представника місцевої поліції Анни Йоранссон, на даний момент поліція опитує свідків.