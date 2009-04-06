У зв'язку із землетрусом в Італії оголосили надзвичайний стан

Прем`єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі підписав декрет про оголошення надзвичайного стану в зв`язку із сильним руйнівним землетрусом, який стався минулої ночі в центральній італійській області Абруццо (Abruzzo).

В даний час кількість жертв стихійного лиха досягла 20 осіб, серед них - п`ятеро дітей. Більше тридцяти осіб вважаються зниклими без вісті, повідомляє РІА “Новости”.

У зоні лиха може знаходитися до 10 тисяч зруйнованих будинків, повідомила Служба цивільної оборони Італії.

В обласному командуванні карабінерів підтвердили, що ситуація дуже серйозна, може йтися про численні жертви, є багато поранених, причому деякі з них - у важкому стані. За оцінками карабінерів, кількість жертв трагедії, певно, буде рости.

Тільки під уламками одного з будинків у центрі міста Аквіли (Aquila), за словами свідків, залишилися 15-20 людей, повідомили місцеві журналісти.

Керівник національної Служби цивільної оборони Гуїдо Бертолазо назвав ситуацію в Абруццо драматичною, а землетрус "найбільшим стихійним лихом нового тисячоліття" в Італії. За його словами, слід чекати повідомлень про численні жертви і тисячі людей, що залишилися без даху над головою.