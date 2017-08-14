Президент Південної Кореї закликав США не допустити війну з КНДР

Президент Південної Кореї Мун Джеін закликав США допомогти уникнути війни з Північною Кореєю і знайти дипломатичне вирішення кризи, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Наш головний пріоритет - національний інтерес Південної Кореї, а наш національний інтерес - це світ, - сказав у понеділок Мун Джэин. - Я впевнений, що США в даній ситуації відреагують у спокійній і відповідальній манері, у відповідності з напрямком нашої політики".

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Він також згадав, що Корейська війна 1950-53 років "забрала більше мільйона життів, перетворивши міста в руїни і закріпила поділ півострова".

Південнокорейський лідер закликав КНДР "негайно припинити всі провокації і ворожу риторику, замість того, щоб і далі погіршувати ситуацію".

Генерал Джозеф Данфорд в ході візиту до Сеул запевнив південнокорейське керівництво у прихильності США дипломатії, однак підкреслив: "Як воєначальник я повинен переконатися, що у президента є реалізуються військові можливості на випадок, якщо дипломатичний і економічний тиск провалиться".

Після Сеула Данфорд відправиться в Китай і Японію.

Державне північнокорейське агентство ЦТАК в понеділок повідомило, що конфлікт може спалахнути через "дрібний інцидент".

"Проблема в тому, що, якщо настане війна, це може вилитися лише в ядерну війну, - йдеться в повідомленні. - Ми стежимо за кожною дрібницею в Сполучених Штатах".

У неділю директор ЦРУ Майк Помпео заявив, що безпосередньої загрози ядерної війни з Північною Кореєю немає.