В Індії сім'я живцем спалила свою родичку, бо вважала її відьмою

В Індії сім’я із п’яти людей живцем спалили свою родичку, бо вважали її відьмою. Про це повідомляє Daily Mail.

Згідно із інформацією видання, 40-річній жінці спочатку викололи очі розпеченим вугіллям. Також відомо, що у насильстві над жінкою брали участь двоє дівчат-підлітків.

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П'ятьох осіб, у тому числі двох племінників вбитої, арештували.

Як повідомляв УНІАН раніше, на Дніпропетровщині жінка отримала 60 відсотків опіків тіла, коли 51-річний чоловік облив її бензином за те, що вона не пішла поратись по господарству.

Перед цим подружжя вживало алкоголь. Після відмови жінки йти в корівник розлючений чоловік підпалив її. Коли ж побачив сильне полум'я, злякався та почав рятувати дружину. Потерпіла перебуває у лікарні, її чоловіку оголосили про підозру й обирають запобіжний захід.