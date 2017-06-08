Пекельна сварка на Дніпропетровщині: чоловік підпалив дружину за відмову доїти корову (відео)

На Дніпропетровщині жінка отримала 60 відсотків опіків тіла, коли 51-річний чоловік облив її бензином за те, що вона не пішла поратись по господарству, йдеться у сюжеті ТСН.

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Перед цим подружжя вживало алкоголь. Після відмови жінки йти в корівник розлючений чоловік підпалив її. Коли ж побачив сильне полум'я, злякався та почав рятувати дружину. Потерпіла перебуває у лікарні, її чоловіку оголосили про підозру й обирають запобіжний захід.

"Незважаючи на те, що чоловік злякався та одразу погасив жінку, вона отримала 60% опіків шкіри - за це йому загрожує 8 років позбавлення волі", - повідомила речник ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська.