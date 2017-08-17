Прес-службу Білого дому очолила 28-річна модель

Адміністрація президента США Дональда Трампа призначила тимчасово виконуючим обов'язки директора з комунікацій 28-річну Хоуп Хікс. Про це повідомив представник Білого дому, передає CNN.

Чиновник сказав, що адміністрація "зробить оголошення щодо постійного директора з комунікацій у відповідний час".

Посада тимчасового директора з комунікацій буде йти на додаток до її нинішньої ролі старшого консультанта зі зв'язків з громадськістю. Роль директора по зв'язках була вакантною, оскільки Ентоні Скарамуччі був звільнений з посади.

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CNN пише, що її відносини з Трампом почалися, коли вона працювала в Hiltzik Strategies, нью-йоркській фірмі по зв'язках з громадськістю, заснованій Метью Хілтзіком, давнім прихильником Хілларі Клінтон. Вона залишила фірму і стала працювати в Trump Organization і в тому числі над кількома проектами, включаючи лінію модного одягу Іванки Трамп і курорти Дональда Трампа. Крім того, дівчина раніше працювала моделлю.

Джерело каже, що через тісні відносини з президентом США Хікс є "недоторканою", а інший сказав, що вона була "емоційною підтримкою" президента.