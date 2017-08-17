20-річна лауреат Нобелівської премії з Пакистану вступила до Оксфорду

Пакистанська правозахисниця Малала Юсуфзай прийнята в Оксфордський університет на підставі випускного шкільного іспиту. Вона повідомила про це в "Твіттері", привітавши всіх випускників, що отримали в суботу результати тестів, повідомляє Бі-бі-сі.

20-річна лауреат Нобелівської премії буде вивчати філософію, політику і економіку в оксфордському коледжі Леді Маргарет-Хол.

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Вона буде вивчати ті ж предмети, що і колишній прем'єр-міністр Пакистану Беназір Бхутто, яка також навчалася у Леді Маргарет-Хол.

Малала Юсафзай отримала популярність в 11 років, коли під псевдонімом Гуль Макай стала вести щоденник для Служби Бі-бі-сі мовою урду, в якому описувала життя з талібами.

Вона розповідала про те, як за правління талібів, які у 2007 році взяли під свій контроль долину Сват, стали закриватися школи для дівчаток.

У 2009 році талібів вигнали з цих місць, але з тих пір Малала та члени її сім'ї регулярно отримували від них погрози.

У жовтні 2012 року екстремісти-таліби вчинили напад на Малалу через її кампанію на підтримку освіти пакистанських дівчат.

Вона отримала важке вогнепальне поранення в голову і ледь не загинула. Тоді в результаті нападу постраждали ще дві дівчинки.

Після поранення Малала була доставлена спеціальним авіарейсом з Пакистану в Британію для операції, після лікування вона залишилася жити в Сполученому Королівстві.

У 2014 році Малала стала наймолодшим лауреатом в історії Нобелівської премії. Після церемонії вручення вона виступила перед присутніми, розповівши про свою діяльність та плани на майбутнє.