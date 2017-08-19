У Венесуелі конституційна асамблея перебирає повноваження парламенту

Конституційна асамблея Венесуели у п'ятницю, 18 серпня, ухвалила декрет про позбавлення повноважень чинного парламенту країни - Національної асамблеї, передає Deutsche Welle з посиланням на dpa.

Згідно з декретом, парламент втрачає повноваження ухвалювати рішення, а його функції перебирає на себе конституційна асамблея. У парламенті Венесуели більшість мандатів має опозиція.

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Нещодавно конституційна асамблея оголосила себе найвищим органом влади Венесуели. Її скликали з ініціативи президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Вибори делегатів супроводжувалися акціями протесту і заворушеннями. Опозиція бойкотувала вибори до асамблеї.

Венесуельська опозиція вважає, що конституційна реформа призведе до посилення влади президента і встановлення диктатури Мадуро. Парламент Венесуели визнав нелегітимною конституційну асамблею та її рішення. США наклали санкції на вісьмох членів асамблеї.