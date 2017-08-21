З'явилося відео пошкоджень американського есмінця "Джон Маккейн" після зіткнення з танкером

У мережі з'явилося відео, на якому видно пошкодження ракетного есмінця ВМС США "Джон Маккейн", який зіткнувся з нафтовим танкером, що йшов під ліберійським прапором. Запис на своєму YouTube-каналі опублікувало видання Straits Times.

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Як повідомляв УНІАН раніше, ракетний есмінець США USS John S McCain зіштовхнувся з нафтовим танкером Alnic MC, який ходить під прапором Ліберії. Зіткнення сталося у 06:24 за місцевим часом (00.24 за київським), коли військовий корабель заходив у порт у Сінгапурі.

Пізніше у прес-службі ВМС США повідомили, що десять моряків ракетного есмінця ВМС США "Джон Маккейн" вважаються зниклими після зіткнення з танкером в районі Сінгапуру. "Наразі 10 моряків вважаються зниклими і п'ятеро отримали поранення", - сказано в повідомленні.

Пізніше, президент США Дональд Трамп відреагував на зіткнення американського есмінця «Джон Маккейн» із нафтовим судном, що сталося біля берегів Сінгапуру. Американський президент, відповідаючи на запитання про есмінець, заявив, що «Це дуже погано». Однак пізніше у Twitter Трампа з’явився твіт про зіткнення суден. «Думаємо та молимося за наших моряків флоту США із борту «Джона Маккейна», де продовжуються пошукові та рятувальні операції", - написав Трамп.