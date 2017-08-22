Бойовики завдали ракетного удару по Кабулу перед заявою Трампа по Афганістану

В районі столиці Афганістану Кабула, де розташовані іноземні посольства, стався вибух. Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцейських, передає РБК.

За даними агентства, вибух стався в результаті ракетного удару. За повідомленням поліцейських, одна з ракет приземлилася неподалік від президентського палацу і дипломатичних установ.

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Агентство додає, що перед вибухом спрацьовували сигналізації і сирени.

Як зазначає Reuters, вибух в Кабулі стався за кілька годин до виступу президента США Дональда Трампа, в якому він має роз'яснити плани щодо присутності американських військових в Афганістані.

Раніше Fox News повідомив, що Трамп підписав документ про нову стратегію Білого дому щодо Афганістану. Згідно з документом, в Афганістан будуть направлені додатково 4 тис. американських військовослужбовців.