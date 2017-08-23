Три російських супутника не вийшли на зв'язок після запуску на орбіту - ЗМІ

Два супутника дистанційного зондування Землі МКА-Н, виведені на орбіту 14 липня з космодрому Байконур ракетою-носієм «Союз-2.1 а», досі не вийшли на зв'язок. Про це повідомляють "Известия".

Ці космічні апарати були створені за замовленням «Роскосмосу» приватною російською космічною компанією «Даурія Аероспейс». Крім них, не вийшов на зв'язок і малий супутник Московського авіаційного інституту. В «Роскосмосі» поки утримуються від коментарів.

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Як повідомило джерело в ракетно-космічній галузі, космічні апарати МКА-Н після штатного виведення на орбіту з невідомої причини не змогли включитися і фахівцям вже більше місяця не вдається вийти з ними на зв'язок. Причини технічного збою поки нікому не зрозумілі. Поки супутники не визнані втраченими.

Аналогічна доля спіткала і супутник «Іскра-МАІ-85» Московського авіаційного інституту, який також входив до складу навантаження ракети-носія. Вузівський апарат не виходить на зв'язок.

Раніше повідомлялося, що з МКС запустили перший супутник, надрукований на 3D-принтері.