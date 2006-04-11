У Москві жінка стрибнула на рейки метро

У московському метро на рейки впала жінка.

Як повідомили в прес-службі столичного метрополітену, інцидент стався у вівторок на станції "Парк культури" кільцевої лінії. "Жінка впала на колії о 09.14, для її порятунку на дві хвилини знімалася напруга на лінії", - сказало джерело.

За словами машиніста, жінка сама стрибнула на рейки. Машиніст встиг зупинити потяг, рух був зупинений на п`ять хвилин, передає «Газета.Ru».