Трамп запровадив фінансові санкції проти Венесуели

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження фінансових санкцій проти Венесуели. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на поширену заяву Білого дому.

Читайте такожСША можуть посилити санкції проти Венесуели заради демократії - Пенс"Президент Дональд Трамп підписав указ про запровадження нових жорстких фінансових санкцій стосовно диктатури у Венесуелі», - йдеться в документі.

Це рішення пояснюється тим, що «диктатура Мадуро продовжує позбавляти венесуельський народ (доступу до) продуктів і медичних препаратів, відправляти до в'язниці (представників) демократично обраної опозиції та насильно придушувати свободу слова».