Сумнозвісний новий посол Росії в США зустрівся зі своїм американським колегою

Новопризначений посол Росії в США Анатолій Антонов і посол США в Росії Джон Теффт зустрілися в Москві та обговорили ряд міжнародних проблем».

Про це з посиланням на Міністерство закордонних справ Росії повідомляє Крим.Реалії.

Зустріч відбулася через тиждень після того, як Москва оголосила про рішення президента Володимира Путіна призначити новим послом в США 62-річного Анатолія Антонова, на той час заступника міністра закордонних справ, а перед тим міністра оборони Росії – на тій посаді він був під час окупації Росією Криму і початку вторгнення російських військ на окуповану частину Донбасу. Через цю його роль в агресії Росії проти України Антонов перебуває під санкціями Європейського союзу, Канади та України – але не під санкціями США.

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Антонов в попередні роки активно виступав на захист агресивної зовнішньої політики Росії і твердо захищав її позицію на переговорах з низки питань, серед яких контроль над озброєннями.

Він замінить у Вашингтоні Сергія Кисляка, який під час президентської кампанії в США 2016 року і період переходу влади активно зустрічався з членами команди нинішнього президента Дональда Трампа, якого в Москві вважали проросійським. Тепер ці зустрічі є предметом декількох розслідувань США щодо втручання Росії у вибори і про ймовірну змову між Росією і союзниками Трампа, що заперечують і Росія, і Трамп.

Джон Теффт має покинути Москву протягом цього року. Дональд Трамп в липні номінував на посаду нового посла Джона Гантсмана, який раніше був послом США в Китаї; його кандидатуру ще має схвалити Сенат.