Серйозна загроза міжнародному миру: Могеріні закликала КНДР до повної відмови від ядерної зброї

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні закликала Північну Корею зняти напруженість та забезпечити повну денуклеаризацію Корейського півострова.

Про це йдеться у заяві Могеріні з приводу запуску КНДР сьогоднішнього запуску балістичної ракети, в результаті якого ракета пролетіла над японським островом Хоккайдо.

«Ці дії є явним порушенням міжнародних зобов'язань КНДР, як про це вказано у декількох резолюціях Ради безпеки ООН, і становлять серйозну загрозу міжнародному миру та безпеці.

Як підкреслили міністри закордонних справ ЄС минулого місяця, КНДР повинна без зволікань повністю та беззастережно виконати свої зобов'язання у відповідності до резолюцій Ради безпеки ООН та утриматися від будь-яких подальших провокаційних дій, що можуть посилити регіональну та глобальну напруженість», - заявила вона.

На переконання Могеріні, КНДР повинна взяти участь у «надійному та змістовному діалозі, щоб зняти напруженість та забезпечити кроки, спрямовані на здійснення повної та незворотної денуклеаризації Корейського півострова, результати якої можна перевірити, та повного виконання всіх відповідних резолюцій Ради безпеки ООН».

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При цьому високий представник запевнила, що Європейський Союз готовий підтримати такий процес під час консультацій з ключовими партнерами.

Вона також зазначила, що ЄС повністю підтримує ініціативу провести сьогодні позачергове засідання Ради безпеки ООН.

«Єдність міжнародного співтовариства у вирішенні цього виклику має важливе значення. Європейський Союз розгляне подальшу відповідну реакцію в рамках тісних консультацій з ключовими партнерами та у відповідності до обговорень Ради безпеки ООН», - додала Могеріні.

Як повідомляв УНІАН, КНДР активно проводить ракетні випробування.

Зокрема, сьогодні вона вкотре запустила ракету, яка цього разу пролетіла над північним японським островом Хоккайдо, а потім впала в море.

Головний секретар кабінету міністрів Японії Йосіхіде Суга назвав це випробування північнокорейської ракети "безпрецедентною, серйозною загрозою". За його словами, Японія вживатиме "всі необхідних заходів" у відповідь на ці дії Пхеньяна.

На прохання Японії та її союзників Рада безпеки ООН сьогодні збереться на екстрене засідання для обговорення ситуації в зв'язку з останнім запуском Північною Кореєю балістичної ракети.

У серпні Збройні сили Північної Кореї оголосили, що розглядають можливість ракетних ударів у районі острова Гуам, де розміщено військові бази США.

Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон відповість на дії КНДР, спрямовані проти острова Гуам. Також Трамп зазначив, що ситуація з КНДР залишається «дуже небезпечною», але висловив сподівання, що її вдасться врегулювати мирним шляхом.

15 серпня влада Північної Кореї заявила, що утримується від запусків ракет по території США.