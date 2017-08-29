КНДР запустила ракету у бік Японії: людей закликали використати бомбосховища

Японський уряд заявив, що північнокорейська ракета була запущена в бік східнояпонського району Тохоку.

Про це з посиланням на японську телекомпанію NHK повідомляє CNBC.

Зазначається, що Японія не вжила жодних заходів, щоб збити снаряд.

Японський прем'єр-міністр Сіндзо Абе заявив журналістам, що начебто балістична ракета розірвалася в повітрі і пролетіла над країною.

За словами голови японського уряду, він зробить усе можливе для захисту японців. "Ми будемо докладати максимум зусиль, щоб міцно захистити життя людей", - сказав Абе в короткому коментарі журналістам, коли він увійшов до свого офісу для надзвичайних зустрічей прокоментувати ракетний обстріл, передає The Guardian.

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Південнокорейський військовий уточнив у коментарі NBC News, що снаряд розірвався близько 5:57 за місцевим часом у вівторок.

За інформацією NHK, уряд закликав людей в Тохоку сховатися в міцних будівлях або підземних бомбосховищах.

Напередодні, у понеділок, американські та японські військовослужбовці провели спільні навчання в Хоккайдо, найбільшому острові на півночі Японії.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ЗМІ, Північна Корея почала готуватися до шостого випробування ядерної зброї.