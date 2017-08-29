У Франції готують пропозиції щодо реформування Євросоюзу

17:42, 29 серпня 2017
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Макрон пообіцяв представити ініціативи з реформування ЄС після виборів у Бундестаг. На зустрічі з послами в Єлисейському палаці президент Франції окреслив основні пріоритети зовнішньої політики Парижа.

Ілюстрація / REUTERS

Президент Франції Емманюель Макрон після виборів в німецький бундестаг 24 вересня буде готовий озвучити пропозиції Парижа щодо подальшого розвитку Євросоюзу. Про це французький лідер заявив у вівторок, 29 серпня, в Єлисейському палаці на традиційній щорічній зустрічі з послами Франції за кордоном, як повідомляє DW.

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За словами глави держави, мова не йде про перегляд договорів ЄС, в яких викладаються конституційні засади Європейського Союзу. Париж працює над "конкретними" ініціативами приблизно в десяти тематичних областях з тим, щоб пробудити у країн Європи нові "амбіції" і зробити європейське співтовариство знову привабливим в очах його жителів, зазначив політик.

В першу чергу нові заходи будуть спрямовані на зміцнення економічного та валютного союзу, гармонізацію соціальної та фіскальної політики в державах - членах ЄС, вироблення спільної оборонної стратегії, загального курсу щодо біженців та підходів до питань зміни клімату та енергетики, зазначив французький лідер.

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Теги: #Макрон про реформування Євросоюзу#реформи у Євросоюзі