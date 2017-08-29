Запуск балістичної ракети довів безвідповідальність лідера Північної Кореї - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна продовжуватиме наполягати на непримиренній політиці щодо балістичної програми Північної Кореї. Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Le Figaro.

Макрон підкреслив, що останній запуск балістичної ракети в напрямку Японії ще раз довів "безвідповідальність" лідера КНДР.

Французький президент підкреслив, що готовий прийняти нові ініціативи для досягнення деескалації і висловив повну підтримку Японії.

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Нагадаємо, Північна Корея запустила балістичну ракету, яка пролетіла над північним японським островом Хоккайдо та впала у море.

Прем'єр-міністр Японії Шиндзо Абе назвав дії КНДР - безпрецедентними, що становлять серйозну й смертельну загрозу Японії.

В Євросоюзі заявили, що запуск балістичної ракети являє собою серйозну загрозу для міжнародного миру та безпеки.