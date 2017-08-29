Перша леді США прибула в зону стихійного лиха в туфлях на високих підборах (фото)

Перша леді США Меланія Трамп прибула в штат Техас, де оголошено зону стихійного лиха через ураган Харві, у взутті на високих підборах, про що свідчать фото Reuters.

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В той час президент Сполучених Штатів прибув у світлих брюках та темній куртці.

Як повідомляв УНІАН раніше, шторм "Харві", що охопив великі території в США, не затихне ще кілька днів. З таким прогнозом виступила у вівторок Всесвітня метеорологічна організація (ВМО), що є спеціалізованою установою ООН.

"З точки зору ВМО, це кошмарний сценарій. Він розгортається кілька днів і триватиме ще кілька днів", - заявила на брифінгу в Женеві офіційний представник ВМО Клер Нюллис. - Порушена величезна територія, приблизно рівна за площею Іспанії".