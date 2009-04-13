У Бангкоку армія розігнала демонстрації: щонайменше 70 людей поранені
08:46, 13 квітня 2009Світ
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У місті було чути стрілянину
У Таїланді щонайменше 70 чоловік дістали поранення під час розгону армією антиурядових демонстрацій у Бангкоку.
Як повідомляє радіо «Свобода», у місті було чути стрілянину, проти протестуючих застосовувався сльозоточивий газ. У відповідь учасники демонстрацій закидали поліцейських камінням і пляшками із запальною сумішшю.
Прем`єр-міністр Абхісіт ВЕТЧАЧИВА оголосив напередодні надзвичайний стан у столиці - після штурму демонстрантами будинку МВС і зриву саміту АСЕАН. Учасники форуму з 16 країн були змушені евакуюватися.
Прихильники опозиції вимагають повернути до влади колишнього прем`єра Таксіну ШИНАВАТРУ, усунутого від влади в 2006 році в результаті військового перевороту.
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