З "Нової хвилі" у Юрмалі - в сочинську гладінь: конкурс втрачає популярність після переїзду в РФ
Цього року кількість країн для російського конкурсу є мінімальною з моменту його старту в 2002 році.
У конкурсі "Новая волна-2017", який пройде в Сочі, візьме участь лише 9 країн. Про це заявлено на офіційному сайті заходу.
У конкурсі візьмуть участь представники з Вірменії, Румунії, Узбекистану, України, Казахстану, Швеції, В'єтнаму та Молдови. Росію представлять 5 конкурсантів.
Таке число країн для російського конкурсу є мінімальним з моменту його старту в 2002 році.
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Кількість країн-учасниць "Новая волна" продовжує падати. У 2016 році було представлено 12 країн, в 2014 - 13, а в 2011-14.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, Україну на "Новой волне-2017" представить співак Артем Іванов під псевдонімом ISAAK, який став відомим після участі в "Фабриці Зірок-7".
Нагадаємо, музичний конкурс "Новая волна" переїхав в Сочі з латвійської Юрмали, де він проводився з моменту свого заснування. До перенесення міжнародного музичного фестивалю організаторів підштовхнуло те, що латвійська влада в липні 2014 року заборонила в'їзд на територію країни кільком російським виконавцям: Йосипу Кобзону, Валерії і Олегу Газманову.