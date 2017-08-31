У НАТО не задоволені обмеженим допуском спостерігачів до російсько-білоруських навчань

Представники НАТО у середу, 30 серпня, висловили невдоволення обмеженим допуском своїх спостерігачів до запланованих військових маневрів "Захід-2017", в яких візьмуть участь Росія і Білорусь.

Як передає DW.com, обидві країни запросили спостерігачів НАТО бути присутніми на вересневих навчаннях виключно в "дні для відвідування", що, за словами представників альянсу, не є заміною передбаченому всеосяжного спостереженню. НАТО посилається на так званий Віденський документ ОБСЄ про "заходи по зміцненню довіри", які передбачають, крім іншого, можливості для бесід із солдатами про хід навчань.

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У Москві заперечують, що кількість солдатів, які беруть участь у маневрах "Захід-2017", перевищує 13 тисяч. Саме це число згадується у Віденському документі як необхідне для подібних інспекцій.

У РФ заявляють про 12 700 учасників маневрів, хоча у НАТО вважають, що реальне число солдатів значно вище. Литва, член НАТО, заявляє, що в маневрах, які розпочнуться 14 вересня і триватимуть один тиждень, візьмуть участь до ста тисяч солдатів.