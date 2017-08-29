Напередодні навчань "Захід-2017" до Литви прибули 7 американських винищувачів - ЗМІ

Напередодні російсько-білоруських навчань «Захід-2017», які пройдуть на території Білорусі 14-20 вересня, до Литви прибули сім американських винищувачів. Як підтвердили BNS у Міністерстві оборони Литви, на авіабазі Військово-повітряних сил у місті Шяуляй здійснили посадку сім американських винищувачів F-15C Eagle, пише "Delfi".

Протягом останніх двох років місію повітряної поліції НАТО з Литви зазвичай здійснювали чотири союзницьких винищувача. У місії братимуть участь приблизно 140 військовослужбовців, які прибули з бази США у Великій Британії. Вони змінять контингент ВПС Польщі, який охороняв повітряний простір Балтії чотири місяці. Американські військові братимуть участь у місії повітряної поліції Альянсу в країнах Балтії вп'яте.

Також зазначається, що місія укріплена за два тижні до початку російсько-білоруських військових навчань «Захід- 2017».

У Білорусі стверджують, що в них буде задіяно 12700 військовослужбовців, литовські представники вважають, що ця цифра штучно занижена завдяки тому, що навчання розбиті на окремі частини, і що реальна цифра може становити 100 тисяч.

Читайте такожУ Білорусі розповіли, коли російські війська покинуть країну після військових навчань "Захід-2017"

Литовська військова розвідка стверджує, що в сценарії навчань «Захід-2017», найімовірніше, буде передбачено збройний конфлікт з НАТО, не виключається ймовірність навмисних або випадкових інцидентів.

Росія і Білорусь заявляють, що майбутні 14-20 вересня навчання матимуть оборонний характер.

У прес-релізі Міноборони Литви про прибуття винищувачів США навчання «Захід» не згадуються, лише зазначено, що таким чином США «демонструють непохитне зобов'язання НАТО забезпечувати безпеку Балтійських країн».

Офіційна церемонія зміни контингенту в місії відбудеться в середу, 30 серпня.

Як повідомляв УНІАН, за офіційними даними, активна фаза спільних стратегічних навчань Білорусі і Росії "Захід-2017" запланована на 14-20 вересня. У цих навчаннях, які пройдуть на території Білорусі, передбачається участь до 13 тис. військовослужбовців.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що реальна чисельність учасників навчань «Захід-2017» становитиме до 240 тис. осіб. Міністр оборони Степан Полторак вважає, що ці навчання можуть бути використані для початку агресії як проти України, так і проти будь-якої країни Європи, яка має спільний кордон з Росією.

У Міноборони Росії запевняють, що в рамках «антитерористичних» навчань «Захід-2017» не будуть готувати плацдарм для вторгнення в Україну, але задіють 13 тис. військовослужбовців і 250 танків.