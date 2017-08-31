Іракська армія звільнила місто Таль-Афар від ІД

Іракська армія остаточно звільнила місто Таль-Афар, що довгий час було однією з цитаделей "Ісламської держави" (ІД). Про це у четвер, 31 серпня, заявив прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді, як повідомляє DW.

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Він повідомив, що після двотижневої військової операції іракські військові "ліквідували" терористів в районі міста Аль-Аядія, що за десять кілометрів на захід від Таль-Афара. Таким чином сили безпеки Іраку встановили свій контроль над всією провінцією Ніневія. "Де б ви не були, ми прийдемо по вас. Ви можете обрати - померти чи здатися", - пригрозив бойовикам ІД прем'єр-міністр Іраку.

Операція зі звільнення міста Таль-Афар, що розташоване у 80 кілометрах на захід від Мосула, почалася 22 серпня. Місто залишалося останньою великою цитаделлю ІД в Іраку після звільнення Мосула. Таль-Афар має стратегічну важливість, адже розташований на шляху постачань між Мосулом та Сирією.