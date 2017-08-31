США можуть направити в Афганістан додатково 4 тисячі військових – Reuters

Сполучені Штати Америки можуть направити в Афганістан додатково 4 тисяч солдат.

Як повідомляє Reuters, секретар Департаменту оборону США Джеймс Меттіс заявив, що він підписав накази про розміщення додаткових військ в Афганістані, але не сказав точну кількість сил, які буде відправлено до цієї країни.

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"Так, я підписав накази, але (процес) ще не завершено. Іншими словами, я підписав деякі (накази щодо) військ, які відправляться, і ми визначаємо, які саме", - пояснив Меттіс. Він відмовився повідомити дані про точну кількість військ, про які йдеться у наказах.

Проте, як повідомили американські посадовці Reuters, президент Дональд Трамп надав Меттісу повноваження на відправлення додаткових 4 тис. солдат до Афганістану.