Обама підписав указ про послаблення санкцій проти Куби

Президент США Барак Обама у понеділок підписав указ, що частково знімає санкції проти Куби, повідомляє AFP. Тепер громадяни США, які мають близьких родичів на Кубі, зможуть відвідувати їх щороку, а не раз на три роки, як раніше. Крім того, під час візитів вони зможуть витрачати там до 179 доларів на день, а грошові перекази в країну можна буде здійснювати вільніше.

За словами Обами, американські кубинці є кращими "послами свободи", а гроші, які вони привезуть, "зроблять їх родичів менш залежними від режиму Кастро".

Серед інших нововведень - розширений список предметів, які можна везти в подарунок на Кубу. Тепер до нього ввійшли одяг, засоби особистої гігієни, насіння рослин, рибальське спорядження тощо. Також адміністрація Обами дозволить тепер американським компаніям надавати жителям острови послуги стільникового зв`язку і платного телемовлення, причому платити за них зможуть родичі в США.

Водночас грошові перекази і посилки кубинцям, що мають високі посади в державних структурах країни, як і раніше залишаться під забороною.

У березні часткове зняття санкцій проти Куби пройшло затвердження в обох палатах Конгресу США, нагадує Лента.ру. Обама виступав за послаблення санкцій ще під час своєї передвиборної кампанії, оскільки з приходом до влади Рауля Кастро в країні проводиться цілий ряд ліберальних реформ.