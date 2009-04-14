ООН знову забороняє Північній Кореї запускати балістичні ракети

Рада Безпеки ООН на офіційному засіданні у понеділок, 13 квітня, одностайним рішенням прийняла заяву, в якій засудила запуск КНДР ракети з супутником зв`язку. Про це повідомляє Agence France-Presse.

У заяві члени РБ засудили запуск ракети з супутником, вказавши на те, що своїми діями Пхеньян порушив розпорядження, встановлені резолюцією ООН 1718, яка забороняє Північній Кореї будь-яку діяльність, пов`язану з балістичними ракетами. У документі також міститься вимога до КНДР більш не здійснювати подібних запусків.

Крім того, зазначено в заяві, РБ ООН має намір внести корективи до резолюції 1718 з тим, щоб подібні ситуації не повторилися. Зокрема, планується розробити санкції до ряду північнокорейських компаній, рахунки яких будуть заморожені, а також скласти список товарів, заборонених для ввезення в КНДР.