Кандидат у канцлери ФРН Щульц засудив "дуже агресивну зовнішню політику" Росії

Кандидат у федеральні канцлери Німеччини від СДПН Мартін Шульц піддав різкій критиці зовнішню політику Москви.

"Уряд Володимира Путіна проводить експансійну і певною мірою дуже агресивну зовнішню політику", - заявив він в інтерв'ю газеті Bild, опублікованому в п'ятницю, 1 вересня, передає DW.com.

Шульц зазначив, що деякі дії Росії в Сирії, на його думку, є "абсолютно неприйнятними".

Крім того, кандидат у канцлери ФРН звинуватив Росію в "грубому порушенні міжнародного права в Україні і шляхом анексії Криму". За його словами, це зробила країна, що володіє правом вето в Раді Безпеки ООН, на якій лежить особлива відповідальність піклуватися про забезпечення миру.

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При цьому політик не зміг відповісти на питання ведучого, як довго може тривати ще окупація Криму. На його думку, вирішити цю ситуацію можна тільки за столом переговорів, оскільки "росіяни зробили з цього доконаний факт і будуть на цьому наполягати".