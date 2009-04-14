Парламент Угорщини змінив прем'єр-міністра
20:55, 14 квітня 2009Світ
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Нового кандидата запропонувала соцпартія
Парламент Угорщини більшістю голосів сьогодні висловив вотум недовіри прем`єр-міністрові Ференцу ДЮРЧАНЮ.
Як передає ІТАР-ТАРС, за цю ініціативу проголосували 204 із 386 депутатів при необхідних 193. Проти не виступив жоден законодавець. Утрималися 8 депутатів.
Одночасно законодавці затвердили нового прем`єр-міністра, яким став Гордон БАЙНАЇ, що до недавнього часу обіймав пост міністра національного розвитку і економіки. Його кандидатуру запропонувала правляча Угорська соцпартія після узгодження з колишніми партнерами по коаліції - Союзом вільних демократів.
Головним завданням нового прем`єра стане формування уряду технократів для виведення країни з гострої економічної кризи.
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