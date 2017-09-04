Анджеліна Джолі планує повернутись до роботи після більш ніж року "перерви" через сімейні обставини

Анджеліна Джолі розповіла, що планує повернутись до роботи після більш ніж року "відпустки" через складну "сімейну ситуацію" і розкол з Бредом Піттом, пише The Hollywood Reporter.

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Виступаючи на кінофестивалі Телуріду, де її новий фільм про Камбоджу "Спочатку вони вбили мого батька", оцінили як хороший дебют (він повинен вийти в ряді кінотеатрів і на Netflix 15 вересня), Джолі також сказала, що хотіла б одного разу відмовитися від акторства на користь режисерської діяльності, якщо це буде можливо.

Джолі зазначила, що ще не взялася за наступний проект, хоча в цьому році можуть почати знімати сиквелл "Малефісьєнти".

Як повідомляв УНІАН, Актори Бред Пітт і Анджеліна Джолі хочуть возз'єднатися. Так стверджує біограф пари, журналіст Ян Гальперін.