"Не змогли стримати сліз": біограф розповів про зустріч Бреда Пітта і Анджеліни Джолі у гостях

Актори Бред Пітт і Анджеліна Джолі хочуть возз'єднатися. Так стверджує біограф пари, журналіст Ян Гальперін.

Про це пише The Sun з посиланням на біографа.

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Як розповів Гальперін, зіркова пара зустрілася віч-на-віч, перебуваючи в гостях у друзів. Там Пітт зробив перший крок, після чого вони "кинулися в обійми один до одного" і не змогли стримати сліз.

За словами біографа, актори вирішили пройти інтенсивну реабілітацію та відвідувати духовні консультації, щоб повернути свої стосунки у потрібне русло.

Водночас їхнє возз'єднання не означає, що Бред і Анджеліна передумала розлучатися. Вони швидше розглядають розірвання шлюбу як можливість почати відносини з чистого аркуша, уточнив Гальперін.

Раніше видання Us Weekly повідомляло, що актори протягом декількох місяців не зробили нічого, аби процес розлучення просунувся вперед. Однак згодом зявилася інформація, що Бред і Анджеліна не поспішають розлучатися, бо хочуть спершу розділити майно та узгодити опіку над дітьми.