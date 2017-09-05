Через гоніння М'янму покинули понад 120 тисяч мусульман-рохінджа

Не менш 123 тисяч мусульман рохінджа, рятуючись від кровопролитних сутичок у М'янмі, тікали через кордон до сусідньої Бангладеш. Табори для біженців заповнені до відмови, повідомив Верховний комісаріат ООН по справах біженців у вівторок, 5 вересня.

Як передає DW.com, за даними ООН, у Бангладеш через кордон щодня прибувають все нові тисячі рохінджа. За словами багатьох з них, вони рятувалися втечею протягом декількох діб, потрапляючи під обстріл.

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Всесвітня організація звернулася до світової спільноти з проханням про надання невідкладної допомоги біженцям. За оцінками ООН, у найближчі три місяці буде потрібно близько 18 млн доларів, будуть також необхідні намети, ковдри, продовольство і медикаменти.

У М'янмі в штаті Ракхайн проживає більше одного мільйона мусульман рохінджа. Протягом багатьох десятиліть вони піддаються дискримінації в країні, де більшість населення сповідує буддизм. Багато з рохінджа не мають паспортів і не вважаються громадянами країни.

З кінця серпня в Ракхайні не припиняються зіткнення між буддистами і мусульманами. В результаті загинули вже майже 400 чоловік, в основному, це мусульмани.