Без права на життя: як у М’янмі знищують представників етноменшини рохінджа (відео)

У М’янмі відбуваються масові убивства представників етносу рохінджа. Вони сповідують іслам, тоді як більшість населення країни – буддисти. Влада М’янми називає рохінджа нелегальними мігрантами та ісламськими бойовиками. За інформацією правозахисників, військові М’янми знищують цілі села рохінджа. Від початку протистоянь було вбито тисячі представників рохінджа. Люди змушені тікати до сусідніх країн та безлюдних островів Бенгальської затоки.

Лише 25 серпня до Бангладеш втекли 25 тисяч представників рохінджа. Однак і в сусідніх країнах їм не раді. У таборах біженців Бангладеш знаходяться 300-400 тисяч рохінджа. Люди живуть в жахливих умовах – практично без води, їжі та ліків. 1 вересня бангладешські прикордонники знайшли у річці тіла 15 біженців з М'янми, з них 11 – діти.

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Ситуацію з рохінджа дедалі частіше називають геноцидом. Світові лідери поки ніяк не реагують на масові звірства, влаштовані владою М'янми.

Як повідомляв УНІАН, мусульмани вийшли на підтримку народу рохінджа в Москві та Джакарті.