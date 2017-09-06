У Данії винахідник затопленого підводного човна розповів, як загинула журналістка

Данський винахідник, творець підводного човна «Наутілус» Петер Мадсен назвав причиною смерті шведської журналістки Кім Валле випадковий удар об люк. Про це повідомляє Громадське з посиланням на The Copenhagen Post.

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Свідчення Мадсена зачитав у суді прокурор. За словами Мадсена, він разом з Валле піднімався на капітанський місток. Винахідник нібито відкрив люк вагою 70 кілограмів, але послизнувся, внаслідок чого металеві двері впали на Валле.

Як пояснив капітан, Валле лежала в калюжі крові, тому він визнав, що вона, швидше за все, мертва. Тоді він нібито вирішив накласти на себе руки, але передумав, викинув тіло в море і вирішив затопити підводний човен.

Мадсен і раніше відмовлявся визнати провину в ненавмисному вбивстві, але кається в тому, що викинув тіло журналістки в море.

Як повідомляв УНІАН, тіло журналістки без голови і кінцівок знайшли у прибережних водах Копенгагена.

30-річна шведка жила між Нью-Йорком і Пекіном. Вона була журналістом-фрілансером і писала для New York Times, Guardian і Vice. Журналістка готувала матеріал про Петера Мадсена і його підводний човен "Наутілус". Субмарина була побудована в 2008 році і вважалася тоді найбільшим приватним підводним човном у світі. Мадсен зібрав гроші на її будівництво за допомогою краудфандінга.