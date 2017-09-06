Названа дата відкриття філії Лувра в ОАЕ

В ОАЕ оголошено про відкриття однієї з найочікуваніших культурних пам'яток в світі. Лувр Абу-Дабі відкриє свої двері 11 листопада цього року майже через 11 років після підписання безпрецедентної міжурядової угоди, що дала старт проекту, повідомляють "Російські Емірати".

Читайте такожНайкращим музеєм світу визнаний Метрополітен-музей у Нью-ЙоркуДовгоочікувана заява зроблена главою музею Мануелем Рабаті і Мухаммедом Халіфою Аль Мубараком, головою Управління туризму і культури Абу-Дабі на церемонії, в якій також брали участь високопоставлені чиновники країни і міністр культури Франції Франсуаза Ніссен.

З 11 листопада музей буде повністю працездатний. На виставці буде представлено близько 700 експонатів, приблизно половина з яких буде належати постійному зібранню музею, а інша половина буде складатися з експонатів 13 великих французьких культурних установ, включаючи Лувр, Музей Орсе іЦентр Помпіду в Парижі, у тому числі «Вокзал Сен-Лазар» Клода Моне, автопортрет Вінсента Ван Гога і «Прекрасну Ферроньєру» Леонардо да Вінчі, яка вперше залишить Європу, щоб стати першою картиною епохи Відродження, виставленою на Близькому Сході.

Мануель Рабаті описав Лувр Абу-Дабі як «подарунок світу», чия краса, на його думку, здатна надати відвідувачам нову точку зору на світ. «Відвідування Лувру Абу-Дабі стане комплексним досвідом. Ви відкриєте для себе цю неймовірну будівлю, і ви зустрінете шедеври всіх історичних періодів і з усього світу», - сказав він.