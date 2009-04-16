Опозиція представила докази фальсифікації виборів у Молдові

Три найбільші опозиційні партії Молдови - Ліберальна партія, Ліберально-демократична партія Молдови і альянс "Наша Молдова" - представили на прес-конференції докази фальсифікації парламентських виборів 5 квітня 2009 р. і заявили, що зажадають відміни їх результатів.

Лідери партій Міхай Гимпу, Влад Філат і Серафим Урекян заявили, що вже після перших перевірок списків виборців встановили механізми фальсифікації виборів. Вони зазначили, що до списків виборців незаконно включено більше 400 тис. прізвищ. Представники опозиції наголосили, що, хоча в останні роки населення Молдови скоротилося, кількість виборців в основних списках збільшилася. Зокрема, порівняно з місцевими виборами 2007 р. кількість виборців в основних списках зросла на 357 тис.. Крім того, ще 117 тис. було внесено до додаткових списків.

Як заявив лідер Ліберально-демократичної партії Молдови Влад Філат, зокрема, після перевірки 28 ділянок для голосування в районі Кахул було встановлено, що кількість сфальсифікованих голосів перевищила 10% загальної кількості виборців. Йдеться про осіб, які голосували без пред`явлення документів і внесення їх даних у списки, які голосували за "мертві душі", за виборців, відсутніх у країні, але включених у списки тощо.

Лідер Ліберальної партії Міхай Гимпу сказав, що, за результатами перевірки було виявлено 5 тис. 166 осіб, які голосували кілька разів на різних виборчих ділянках Кишинева. Встановлено, що 3 тис. 280 осіб мають однакові паспортні дані, але різні прізвища, сказав він. В результаті часткової перевірки трьох районів встановлено, що близько 1,6 тис. громадян голосували без документів, а 1,5 тис. чоловік - по документах, по яких не можна голосувати, наприклад, за посвідченнями водія.

Як заявив лідер альянсу "Наша Молдова" Серафим Урекян, до виборів влада незаконно віддрукувала 150 тис. бюлетенів для голосування і понад 100 тис. посвідчень особи і вкладишів до них, які використовувалися для фальсифікації виборів. Як зазначив лідер альянсу "Наша Молдова", найбільші труднощі в доступі до списків опозиційні партії мають у Кишиневі, знаючи, що тут були здійснені одні з наймасовіших фальсифікацій.

Представники опозиційних партій Молдавії заявили, що мають намір подати доповідь про фальсифікації до Конституційного суду, попросять його продовжити терміни перевірки списків виборців.

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