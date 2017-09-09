У річницю заснування КНДР називає себе "непереможною ядерною державою"

Попри осуд міжнародною спільнотою ядерної та ракетної програми КНДР, сама Північна Корея називає себе "непереможною ядерною державою". Саме так описали військові можливості Пхеньяна державні північнокорейські ЗМІ, передає DW.

У суботу, 9 вересня, у КНДР відзначають 69-ту річницю заснування. Свято традиційно відзначають покладанням квітів до пам'ятників померлих диктаторів Кім Чен Іра та Кім Ір Сена. У повідомленнях державних північнокорейських ЗМІ також простежувалися непрямі погрози в бік США проводити подальші ядерні та ракетні випробування.

Північнокорейська преса закликала й надалі розвивати ракетну та ядерну програму країни, щоб у такий спосіб захиститися від США. У відповідь на тиск з боку Вашингтона Пхеньян пообіцяв ще більше "подарунків" у вигляді ракетних та ядерних випробувань.

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Попри побоювання керівництва Південної Кореї, що північний сусід може скористатися святкуваннями як приводом для пуску ракет, жодних приготувань до ракетних пусків не помічено.

Нагадаємо, США, Китай, Німеччина та ЄС виступають за посилення санкцій проти північнокорейського режиму як реакцію на пуски ракет та ядерні випробування.