Бойовики ІД мають понад 11 тисяч сирійських паспортних бланків - ЗМІ
Терористи "Ісламської держави" володіють щонайменше 11 тисячами справжніх сирійських паспортних бланків.
Бойовики "Ісламської держави" (ІД) мають на руках понад 11 тисяч справжніх паспортних бланків.
Про це повідомляє німецьке Федеральне управління з кримінальних справ та міністерство внутрішніх справ, передає Deutsche Welle з посиланням на видання Bild am Sonntag.
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Видання пише, що ці бланки є справжніми, тобто мають відповідні номери серії, що породжує ризик того, що бойовики за допомогою таких документів могли би спробувати видавати себе за біженців.
За даними газети, німецьке федеральне відомство у справах міграції та біженців станом на жовтень 2016 перевірило 81301 підозрілий паспорт. У 8625 випадках (понад 10 відсотків) за 2016 рік було зафіксовано підробку документів. 2015 року було викрито 800 випадків фальшування.
Як повідомлялося, у першому півріччі 2017 року поліція Німеччини зафіксувала скорочення приблизно на чверть кількості незаконних перетинів кордону порівняно з аналогічним періодом попереднього року.