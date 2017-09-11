Бойовики ІД мають понад 11 тисяч сирійських паспортних бланків - ЗМІ

Бойовики "Ісламської держави" (ІД) мають на руках понад 11 тисяч справжніх паспортних бланків.

Про це повідомляє німецьке Федеральне управління з кримінальних справ та міністерство внутрішніх справ, передає Deutsche Welle з посиланням на видання Bild am Sonntag.

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Видання пише, що ці бланки є справжніми, тобто мають відповідні номери серії, що породжує ризик того, що бойовики за допомогою таких документів могли би спробувати видавати себе за біженців.

За даними газети, німецьке федеральне відомство у справах міграції та біженців станом на жовтень 2016 перевірило 81301 підозрілий паспорт. У 8625 випадках (понад 10 відсотків) за 2016 рік було зафіксовано підробку документів. 2015 року було викрито 800 випадків фальшування.

Як повідомлялося, у першому півріччі 2017 року поліція Німеччини зафіксувала скорочення приблизно на чверть кількості незаконних перетинів кордону порівняно з аналогічним періодом попереднього року.