Росія пропонувала Трампу "нереалістичний" план нормалізації відносин - Buzzfeed

Влада Росії в березні 2017 року запропонувала адміністрації президента США план, який передбачає повноцінне відновлення відносин між країнами. Про це повідомляє видання Buzzfeed, у розпорядженні якого опинився документ, передає Медуза.

Документ передбачав низку зустрічей і консультацій між представниками РФ і США, присвячених широкому колу тем - від інформаційної безпеки та «взаємовигідного співробітництва у сфері торгівлі та інвестицій» до ситуації в Україні і денуклеаризації Корейського півострова.

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До моменту зустрічі президентів Володимира Путіна та Дональда Трампа, згідно з цим планом, керівники військових відомств і спецслужб обох країн повинні були також провести консультації, пише видання.

Високопоставлене джерело в Держдепартаменті назвало очікування Росії по нормалізації відносин «нереалістичними»; за його словами, держсекретар Рекс Тіллерсон в липні підтвердив главі МЗС РФ Сергію Лаврову неможливість більш масштабного налагодження відносин без зусиль Росії щодо нормалізації ситуації в Україні.

Представник Ради національної безпеки сказав Buzzfeed, що Росія могла вважати умови пропозиції прийнятними швидше через повідомлення ЗМІ про позитивне ставлення Трампа до РФ, ніж на підставі дій американської адміністрації.

Якою саме була реакція адміністрації США на цю пропозицію, з публікації неясно - представники Білого дому і Держдепартаменту заявили Buzzfeed, що не говорили Росії про можливість виконання цього плану. Зі статті випливає, в той же час, що деякі із запропонованих Росією зустрічей відбулися.

"Крім можливості дізнатися про сфери, в яких Кремль хотів поліпшити відносини двох країн, цей план розкриває непромовлене уявлення Москви, що Трамп не поділяє злість США на втручання РФ у вибори 2016 року і буде готовий до блискавичного зближення", - пише Buzzfeed.