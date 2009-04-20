Застрелився фотограф міністра оборони Росії

Загинув головний редактор відділу фото- і відеопродукції агентства «Военинформ» міністерства оборони Росії Леонід Якутін. Як повідомили у відомстві, «відомий військовий фотокореспондент застрелився в минулу суботу з нагородного пістолета».

За деякими даними, Леонід Якутін залишив передсмертну записку, в якій пояснив свій відхід з життя важкою хворобою і втомою від лікування.

Леонід Якутін фотографував офіційні заходи за участю міністрів оборони Росії Ігоря Родіонова, Ігоря Сєргєєва, Сергія Іванова і Анатолія Сердюкова.

Газета.ру