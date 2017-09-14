"Це дуже важко": Джолі розповіла, що підштовхнуло її до розлучення з Піттом

Зйомки фільму "Спочатку вони вбили мого батька" викликали у голлівудської зірки Анджеліни Джолі думки про те, що таке сім'я та які стосунки мають бути у ній, й підштовхнули до розлучення. Про це вона розповіла в інтерв'ю New York Times.

"Лун (героїня стрічки - УНІАН.) пережила стільки жахів, але все ж зберегла кохання у собі. Саме тому сьогодні у неї все гаразд. Й це те, про що я повинна була пам'ятати", - провела паралелі із сюжетом картини й власним життям Джолі.

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Актриса розповіла, що протягом 9 місяців вона і діти жили в їхньому з Бредом Піттом спільному будинку, у цей період Джолі приймала нелегке рішення про переїзд.

"Це взагалі нелегко. Це дуже-дуже важко. Дуже неприємна ситуація, а я просто хочу, щоб моя сім'я була здоровою", - згадує актриса.

"Я ніколи не чекала, що буду тією, кого всі розуміють і тією, хто всім подобається. І це нормально, тому що я знаю, хто я, й діти тепер це теж знають", - такими словами вона закінчила інтерв'ю.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, Джолі подала документи на розлучення. Причиною такого кроку вказані "непримиренні розбіжності" у зіркового подружжя.