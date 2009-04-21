ЦВК Молдови затвердила результати перерахунку голосів на виборах

Центральна виборча комісія Молдови у вівторок затвердила офіційний протокол за результатами перерахунку голосів на парламентських виборах, що пройшли 5 квітня.

Як повідомляє РІА “Новости”,документ підписали дев`ять членів ЦВК, при цьому троє з них висловили особливу думку (яку було внесено до протоколу) про те, що «деякі підписи не відповідають оригіналам».

За результатами перерахунку бюлетенів, комуністи набрали 49,48% голосів, як і за підсумками першого підрахунку голосів. Ліберальна партія, згідно з остаточними даними перерахунку, набрала 13,13%. Далі йде Ліберально-демократична - 12,43%, і альянс «Наша Молдова» – 9,77%.

Як повідомляв УНІАН, парламентські вибори в Молдові відбулися 5 квітня ц.р. За даними ЦВК, до парламенту пройшли 4 партії. За партію комуністів проголосували 49,48% виборців, за Ліберальну, Ліберально-демократичну партії та альянс «Наша Молдова» - відповідно 13,14%, 12,43% і 9,77%. Інші 8 партій і незалежні кандидати не подолали 6-відсотковий виборчий бар`єр.

Опозиція, незадоволена перемогою на виборах Компартії, організувала біля резиденції президента й будівлі парламенту акції протесту, що переросли 7 квітня у вуличні безлади. Під час безладів у Кишиневі було розгромлено будівлю парламенту й резиденцію президента. Лунали гасла приєднання до Румунії.

З проханням про повний і транспарентний перерахунок голосів до Конституційного суду звернувся лідер Компартії, що перемогла на виборах, президент Молдови Володимир ВОРОНІН.