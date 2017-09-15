Терористи-невдахи: Трамп прокоментував вибух у Лондоні

14:47, 15 вересня 2017
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Трамп написав, що поліції Лондона слід було активніше працювати.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент Дональд Трамп засудив "терористів-невдах" у серії твітів у своєму мікроблозі після того, як вранці у метро Лондона стався вибух.

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"Терористи-невдахи повинні каратися жорсткіше. Інтернет є їхнім основним інструментом вербування, який ми повинні відрізати і використовувати краще!", - написав Трамп, додавши "Це хворі і бездушні люди, які були в об’єктивах Скотланд Ярду, який повинен бути активнішим!"

Як повідомляв УНІАН раніше, у п'ятницю вранці в Лондоні у вагоні метро стався вибух, постраждали декілька осіб.

Поліція розслідує вибух у вагоні лондонського метро як теракт. Про це повідомив представник контртерористичного підрозділу.

Заступник помічника комісара Ніл Басу заявив, що це терористичний інцидент. На місці події були присутні співробітники столичної поліції і британської транспортної поліції, а також колеги з Лондонської пожежної бригади і Лондонської служби швидкої допомоги.

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