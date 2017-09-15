Голлівудська зірка збирається на кілька років піти з великого кіно

Голлівудська зірка Дженніфер Лоуренс збирається на кілька років піти з кіно. Про це вона заявила в ефірі програми Today, яка вийшла в четвер, 14 вересня.

Провідна телешоу запитала актрису, не думала мул вона про те, щоб відпочити від насиченого графіка зйомок, адже не встигла вона закінчити роботу у фільмах "мама!" і "Червоний Горобець", як відправляється на зйомки нових "Людей Ікс".

Читайте такожЗірка Голлівуду відмовилася спілкуватися з працівниками росЗМІ з "політичних міркувань"

"Я хочу зробити паузу. На найближчі два роки, я не підписувалася ні на який новий проект. Чим я буду займатися? Та не думала поки. Може, почну ліпити горщики. Або знайду ще якесь цікаве заняття. Але ось найближчі півроку я точно буду просто відпочивати. А там - подивимося", - сказала Лоуренс.