У Марселі жінка облила кислотою чотирьох студенток із США

У французькому місті Марсель місцева жінка облила соляною кислотою чотирьох американських студенток, зловмисницю затримано. Про це повідомляє ABC News.

Поліція Марселя повідомила, що напад, який було скоєно у неділю вранці на залізничному вокзалі Saint-Charles у Марселі не пов'язаний із тероризмом.

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Дві постраждалі дівчини отримали поверхневі опіки обличчя та очей, інші перебувають у стані шоку.

У зв'язку з інцидентом було затримано 41-річну жінку. Вона розповіла правоохоронцям, що «збожеволіла і не хотіла завдати шкоди комусь конкретно», повідомляє місцеве видання La Provence. За її словами, вона сама колись стала жертвою подібної атаки і хотіла, аби інші теж це відчули на собі.

Як зазначає ABC News, жертви нападу є студентками Бостонського коледжу, і навчалися у Європі. Троє з них - за програмою коледжу в Парижі, а четверта - у бізнес школі в Копенгагені.