Відразу три найсильніші армії світу почали маневри біля КНДР

На тлі глибокої кризи навколо ядерної програми Північної Кореї відразу три великі військові держави в понеділок, 18 вересня, почали маневри біля КНДР.

Як передає DW.com, згідно з повідомленням китайського офіційного інформагентства "Сіньхуа", спільні китайсько-російські навчання проводяться в районі між Владивостоком і розташованою на північ від Японії частиною Охотського моря. Агентство безпосередньо не пов'язало ці маневри з конфліктом навколо ядерної програми КНДР.

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Між тим США і Південна Корея направили бойові літаки на навчання над Корейським півостровом. За повідомленням міністерства оборони в Сеулі, літаки вилетіли з баз в Південній Кореї, Японії, на острові Гуам.

Північна Корея, незважаючи на тиск з боку світового співтовариства, продовжує ракетні і ядерні випробування. Тиждень тому Рада Безпеки ООН в черговий раз посилила санкції проти режиму в Пхеньяні.