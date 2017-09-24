У Лондоні невідомі розпорошили на людей кислоту
Група чоловіків розпорошила "шкідливу субстанцію" в торговому центрі на північному сході Лондона. Постраждали шість людей. Інцидент не розглядається як теракт.
Шестеро людей постраждали в суботу, 23 вересня, в результаті атаки з використанням кислоти в торговому центрі в районі Стратфорд на північному сході Лондона. За даними Служби столичної поліції, група чоловіків розпорошила "шкідливу субстанцію" у кількох місцях комплексу, передає DW.
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Співробітники правоохоронних органів були викликані на місце пригоди близько 20:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом). Крім того, до центру прибула велика кількість машин швидкої допомоги, виставлено оточення, пише The Independent.
За її даними, поліція заарештувала одного чоловіка за підозрою у завданні тяжких тілесних ушкоджень. Мотиви злочинців встановлюються.
У Скотленд-Ярді заявляють, що інцидент не розглядається як акт тероризму.
Як повідомляв УНІАН, у липні дві людини вчинили п'ять нападів з кислотою на вулицях Лондона.