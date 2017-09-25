У центрі Москви помітили спорткар з гербом України на капоті (фото)

У центрі Москви помітили спортивне авто на російських номерах й з гербом України на капоті. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив російський блогер Ілля Варламов.

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"Ось така машина припаркована у центрі Москви. Цікаво, як довго простояла б машина з двоголовим орлом у центрі Києва?" - йдеться в його повідомленні.

"Цікаво, як довго тривала б ця машина в Москві, якби це Україна напала на РФ?" - зазначають у коментаря користувачі.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомляв, що по Києву роз'їжджає авто з наклейкою "ДНР" на номерах.