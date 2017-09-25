У центрі Москви помітили спорткар з гербом України на капоті (фото)
13:13, 25 вересня 2017Світ
11 0
Спорткар з гербом України і російською реєстрацією помічений у центрі російської столиці.
Авто в центрі Москви / фото facebook.com/varlamov
У центрі Москви помітили спортивне авто на російських номерах й з гербом України на капоті. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив російський блогер Ілля Варламов.
Читайте такожВ Одесі активісти зняли з болгарина футболку з написом "Росія", а у білорусів вилучили "георгіївську" стрічку (фото)
"Ось така машина припаркована у центрі Москви. Цікаво, як довго простояла б машина з двоголовим орлом у центрі Києва?" - йдеться в його повідомленні.
"Цікаво, як довго тривала б ця машина в Москві, якби це Україна напала на РФ?" - зазначають у коментаря користувачі.
Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомляв, що по Києву роз'їжджає авто з наклейкою "ДНР" на номерах.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter