Києвом їздить авто з наліпкою "ДНР" на номерах - журналіст (фото)

На Великій Житомирській у середу, 23 серпня, помітили авто з наліпкою "ДНР" на номерах. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

"Попереду себе бачу "Фолькс" з номерами "ДНР". Протираю, значить, очі, - може, не прокинувся? Ні, не примарилось. Серія київська, але замість синьо-жовтого прапорця - похмурий триколор й двоголова курка", - розповів він.

Після того, як зупинили водія, який, знизавши плечима, сказав, що "не знає, хто це повісив", ще раз розгледіли номер.

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"Дійсно, курка на триколірному тлі акуратно наклеєна поверх українського прапора. Допускаю, що столицею гуляє якийсь любитель "русского мира", який з бодуна вважає себе партизаном у тилу ворога і таким чином хоче зіпсувати "хунті" День прапора", - додав журналіст.

Водночас, Цаплієнка дивує байдужість водія, який виїхав на вулицю, помітивши "ДНРівськую" "наліпку", але так і не зняв її.

Як повідомляв УНІАН, прикордонна служба ФСБ РФ припинила пропуск через кордон в Росію транспортних засобів з номерними знаками самопроголошеної «ДНР» з окупованих районів Донецької області.