Українських заробітчан вбивають переважно дорогою додому

З початку 2007 року за кордоном загинули 29 буковинців. Переважно це заробітчани-нелегали, причина смерті яких у більшості випадків не встановлена.

Як передає кореспондент УНІАН, начальник відділу протидії нелегальній міграції, заступник начальника відділу у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб УМВС України у Чернівецькій області Володимир МРАЧКОВСЬКИЙ повідомив журналістам, що серед загиблих за кордоном буковинців найбільше мешканців Чернівців та Новоселицького району. Середній вік загиблих 25-35 років, серед загиблих - вісім жінок.

За словами В.МРАЧКОВСЬКОГО, найбільше буковинські заробітчани гинуть в Італії та Португалії. „Трагедії найчастіше трапляються тоді, коли вони вже збираються їхати додому і мають при собі зароблені гроші. Знаходять загиблих найчастіше біля річок, автомобільних та залізничних трас. Часто діагноз у свідоцтві про смерть викликає подив близьких родичів загиблих, які ніколи не чули, щоб їх рідна людина скаржилася на подібні недуги”, - додав керівник міліцейського підрозділу.

Загалом на сьогодні у розшуку перебувають шестеро буковинців, які виїхали на заробітки за кордон. За словами В.МРАЧКОВСЬКОГО, за кількістю загиблих за кордоном громадян Буковина посідає п’яте місце в державі.